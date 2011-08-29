Німецька Managess Energy Group побудує геліоелектростанцію у Запоріжжі

Німецька компанія Managess Energy Group спільно з Німецьким енергетичним агентством DENA (Deutsche Energie Agentur GmbH) планують реалізувати пілотний проект будівництва накришной геліоелектростанції в Запоріжжі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на директора дочірньої компанії ТОВ «Менеджес Україна» Артема БІРЮКОВА.

Згідно з повідомленням, прогнозний виробіток установки складе 36 тис. кВт/год. щороку. Обсяг інвестицій оцінюється у 90 тис. євро, 45% з яких профінансує DENA, решту - Managess Energy Group.

Остаточно з об'єктом, на якому розмістять батареї, поки не визначилися. Швидше за все, зупиняться на бізнес-центрі. Зараз йде перевірка його даху на міцність. У разі якщо ініціатива виявиться успішною, «сонячні дахи» можуть з'явитися і в інших містах України вже наступного року.

Раніше Managess Energy Group погодила із Запорізькою обласною державною адміністрацією будівництво геліоелектростанціі у Приморську (Запорізька обл.). Загальна сума інвестицій у цей проект становить 35 млн євро. Компанія планує приступити до будівництва станції до кінця ц.р.