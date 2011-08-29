В Іспанії хочуть налагодити виробництво біопалива з відходів переробки цитрусових

Влада іспанської провінції Валенсія планує використовувати відходи від виробництва апельсинового соку для виготовлення автомобільного біопалива, передає Інтернет-портал «Російська Іспанія».

Кількість вирощуваних у Валенсії апельсинів і лимонів дозволяє випускати до 37,5 млн літрів етанолу на рік. При цьому у Валенсії щороку вирощують 4 млн тонн апельсинів.

Більша частина цього місцевого цитруса використовується для виробництва соку і концентратів. При його віджимі утворюється 240 тисяч тонн відходів, які зараз йдуть на корм домашнім тваринам.

За словами голови відділу планування уряду Валенсії Естебана ГОНСАЛЕСА (Esteban Gonzalez), після запуску нового заводу з виробництва соку кількість цих відходів зросте до 500 тисяч тонн.

Е.ГОНСАЛЕС зазначив, що з кожної тонни відходів можна одержати близько 80 літрів автомобільного палива. Проект дозволить на 40% скоротити залежність регіону від експортного палива та створити 2,5 тисячі нових робочих місць.

Іспанія, як і інші країни Євросоюзу, має намір до 2015 року збільшити частку біопалива до 9% від усього споживаного автомобільного пального. Очікується, що етанол, який отримуватимуть з апельсинів, складе 1% від необхідного Іспанії автомобільного палива.