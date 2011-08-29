До другого етапу конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу допущені 5 компаній

Сьогодні конкурсна комісія з проведення двоступеневих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі у другому етапі конкурсу допущені 5 компаній.

Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, до участі у 2-му етапі конкурсу допущені такі компанії: Ramboll Oil & Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

При цьому В.КАСЬКІВ додав, що чотири компанії (Zagope (Португалія), Ambetech (США), ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), які подавали заявки на участь у конкурсі, не були допущені до 2-го етапу, в основному, з технічних причин (ненадання документів у повному обсязі).

Також В.КАСЬКІВ зазначив, що результати конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу будуть оголошені до 20 вересня. «До 20 вересня ми оголосимо ім'я переможця», - сказав він.

В.КАСЬКІВ повідомив, що після цього протягом 4-5 місяців компанія-переможець зробить ТЕО проекту і потім буде оголошено конкурс на залучення інвестора для будівництва терміналу.

«Очікуємо, що до кінця року буде проведено конкурс, який визначить компанію або консорціум компаній...», - додав В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступеневих торгів на розробку ТЕО будівництва в Україні LNG-термінала розкрила заявки від учасників даного проекту. За результатами розкриття заявок були названі 9 компаній, допущені для участі в даному конкурсі.

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний» ; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджуватися і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі в Західну Європу).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.