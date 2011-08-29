До участі в другому етапі конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу допущено 5 компаній

Сьогодні конкурсна комісія з проведення двоступінчатих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі в другому етапі конкурсу допущено 5 компаній.

Про це сказав голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, до участі в 2-му етапі конкурсу допущені такі компанії: Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

При цьому В.КАСЬКІВ додав, що чотири компанії (Zagope (Португалія), Ambetech (США), ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), які подавали заявки на участь у конкурсі, не були допущені до 2-го етапу, в основному, з технічних причин (ненадання документів у повному обсязі).

Також В.КАСЬКІВ зазначив, що результати конкурсу на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу буде оголошено до 20 вересня. «До 20 вересня ми оголосимо ім`я переможця», - сказав він.

В.КАСЬКІВ повідомив, що після цього протягом 4-5 місяців компанія-переможець зробить ТЕО проекту й потім буде оголошено конкурс на залучення інвестора для будівництва терміналу.

«Очікуємо, що до кінця року буде проведено конкурс, який визначить компанію або консорціум компаній…», – додав В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступінчатих торгів на розробку ТЕО будівництва в Україні LNG-термінала розкрила заявки від учасників цього проекту. За результатами розкриття заявок були названі 9 компаній, допущені для участі в цьому конкурсі.

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривня або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації); термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал – морський термінал з прийому скрапленого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект із доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься й танкерами по морю доставлятиметься до Румунії й далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство повинне забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер із вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.