«Газ України» через борги відключив від газопостачання чотири підприємства ТКЕ

Через значну заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» за опалювальний період 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), від газопостачання відключені чотири підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Газ України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, теплопостачальне підприємство «Угольок» (Донецька обл.) з 1 жовтня 2010 р. заборгувало ДК «Газ України» понад 29 млн грн (рівень розрахунків - 48%), «Северодонецктепло» (Луганська обл.) - 23 млн грн (37%), «Лора» (АР Крим) - 0,8 млн грн (26%), «Солонетеплоенерго» (Дніпропетровська обл.) - 0,5 млн грн (57%).

Роботи з відключення від газопостачання виконані місцевими підприємствами з газопостачання та газифікації. Про заходи щодо відключення підприємств ТКЕ-боржників були попереджені місцеві органи влади.

ДК «Газ України» неодноразово зверталася до керівництва місцевих органів влади та підприємств ТКЕ з проханням прискорити сплату всієї заборгованості за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.).

Компанія відзначає, що заборгованість за газ повинна бути погашена підприємствами ТКЕ до початку нового опалювального періоду 2011-2012 років.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади та підприємств ТКЕ на те, що в разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ і неповних розрахунків за нього, у компанії не буде законних підстав для постачання підприємствам-боржникам газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Довідка УНІАН. Станом на 26 серпня 2011 р., заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), становить 4,17 млрд грн (без АТ «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 71%.

Найбільша заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) - у підприємств ТКЕ Донецької (762 млн грн), Дніпропетровської (639 млн грн), Харківської (591 млн грн), Луганської (267 млн грн), Одеської (228 млн грн), Запорізької (148 млн грн), Львівської (138 млн грн), Київської (117 млн грн) областей, а також АР Крим (209 млн грн) та м. Севастополь (98 млн грн).

Заборгованість столичної енергокомпанії ВАТ "Київенерго" за 2010-2011 рр.. складає 1,30 млрд грн. (рівень оплати у 2011 р. - 74%).

Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.