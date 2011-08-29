За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні змінилися різноспрямовано

З 22 по 29 серпня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 серпня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – знизилися на 0,3%, або 40 грн./тонна – до 11 700 грн./тонна; на бензин А-92 – знизилися на 1,1%, або 130 грн./тонна – до 11 650 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,3%, або 40 грн./тонна – до 12 330 грн./тонна; на дизельне пальне – знизилися на 0,1%, або 10 грн./тонна – до 10 000 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.