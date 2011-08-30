Ціна нафти росте на тлі статданих з США

На світових торгах у вівторок, 30 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі оптимізму інвесторів щодо темпів відновлення економіки США після оприлюднення позитивних статданих.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилася на 0,1 долара, або на 0,11% - до 87,37 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,13 долара, або на 0,12% - до 112 доларів за барель.

Споживчі витрати у США в липні виросли майже на 88,4 мільярда доларів, або на 0,8% порівняно з червнем, коли, за переглянутими даними, був зафіксований їх спад на 0,1%. Аналітики очікували зростання витрат у липні всього на 0,5%, передає Bloomberg.

Ринки очікують виходу даних від Міністерства енергетики щодо запасів нафти і пального на складах країни за тиждень, що завершився 26 серпня. Згідно з прогнозами аналітиків, запаси сировини збільшилися на 875 тисяч барелів, а запаси пального, навпаки, зменшилися на 900 тисяч барелів зважаючи на зростання попиту через ураган "Айрін".