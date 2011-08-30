Причиною вибуху газу в Ужгороді стали несанкціоновані роботи електриків - міськрада

Причиною вибуху газу в Ужгороді, внаслідок якого було важко травмовані троє осіб, є несанкціоновані роботи електриків, повідомили УНІАН у прес-службі міської ради.

Як ідеться у повідомленні, вибух стався в результаті робіт Ужгородського МРЕМ (Ужгородський міський район електромереж), які не були санкціоновані. «У результаті дій електриків була пошкоджена газова труба середнього тиску і стався витік газу», - уточнили у міськраді.

У прес-службі також зауважили, що попри попередження, у кав’ярні, що розташована поряд з місцем робіт, не було дотримано правил пожежної безпеки, тому й стався вибух.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 серпня в Ужгороді внаслідок вибуху газу у кав’ярні було важко травмовано працівницю і двох відвідувачів.

У результаті надзвичайної ситуації Ужгород залишився без газу, частково без електро- і водопостачання.

Відселено 140 мешканців сусідніх будинків.