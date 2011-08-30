Прибуток "Газпрому" за I квартал 2011 р. зріс майже у 1,5 рази - до 478,5 млрд руб.

Прибуток найбільшої російської компанії «Газпром» за МСФЗ у I кварталі 2011 року зріс майже у 1,5 рази і досяг 478,5 млрд рублів, передає «Газета.Ru» з посиланням на прес-реліз компанії.

Як наголошується в повідомленні, рік тому цей показник становив 336,849 млрд рублів.

Сукупний дохід зріс до 460,470 млрд рублів порівняно з 324,439 млрд роком раніше.

За три місяці 2011 року чистий прибуток від продажу газу збільшився на 42%, порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, і склав 869,969 млрд рублів.

Прибуток від продажів (за вирахуванням акцизу, ПДВ і митних зборів) збільшився на 38% і досяг 1 трлн 316,747 млрд рублів.

Довідка УНІАН. У 1989 р. на основі Міністерства газової промисловості СРСР був утворений Державний газовий концерн «Газпром». На його базі у 1993 р. створено Російське акціонерне товариство «Газпром», перейменоване у 1998 р. на Відкрите акціонерне товариство «Газпром». На сьогодні ВАТ «Газпром» - одна з найбільших енергетичних компаній у світі. Основними напрямами її діяльності є геологорозвідка, видобуток, транспортування, зберігання, переробка та реалізація вуглеводнів, а також виробництво і збут електричної та теплової енергії.