Азаров: зниження ціни на газ - необхідна умова поліпшення торговельного сальдо України

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою поліпшення торговельного сальдо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам під час поїздки до Харківської області.

«Зараз перед нами дуже багато завдань, одним з яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми - негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менше, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов'язано, насамперед, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв'язку зі зростанням ціни на російський газ.

За словами прем'єр-міністра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Другою умовою вирішення цієї проблеми М.АЗАРОВ бачить зниження споживання газу та імпортозаміщення.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 21 квітня 2010 «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м.