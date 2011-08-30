Волинська область планує розширити площі під енергетичною лозою до 3,6 тис. га

Влада Волинської області планує найближчими роками розширити площу сільськогосподарських угідь, відведених під вирощування енергетичної лози, до 3,6 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління агропромислового комплексу ОДА Юрія ГОРБЕНКА.

Згідно з повідомленням, вирощування енергетичної лози в регіоні здійснюється в рамках регіональної програми з енергозбереження, яка фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. На даний момент в області лоза вирощується на площі 148 га.

В цілому в регіоні передбачається створення плантацій енергетичної лози на площі до 30 тис. га, що дозволить отримати 60 тис. тонн деревного палива або 16 тис. тонн умовного палива на рік.

Вирощуванням енергетичної лози в регіоні займається також приватна компанія «SALIX energi», що має посіви в 130 га у Горохівському районі та планує найближчим часом розширити посіви за рахунок площ в Іваничівському районі Волинської області.