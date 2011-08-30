Кошти на газифікацію сіл потрібно спрямувати на освоєння альтернативних джерел тепла - КЕНУ

Комітет енергетичної незалежності України (КЕНУ) закликає владу припинити тотальну газифікацію українських сіл і спрямувати передбачені для цього кошти на освоєння альтернативних джерел тепла.

Про це, зокрема, йшла мова на прес-конференції в УНІАН на тему «Перспективи перегляду газових контрактів: чи зробить Україна крок до енергетичної незалежності або як уникнути білоруського сценарію», організованій КЕНУ.

Голова КЕНУ Іван НАДЄЇН переконаний, що напередодні нової газової війни з Росією Україні слід переглянути пріоритети в енергетичній політиці й істотно скоротити споживання російського газу. «Одним з перших кроків у цьому напрямку може стати відмова від тотальної газифікації українських сіл. У 2011 році кожна українська область витратила на газифікацію від 50 до 150 млн грн. В цілому ця сума становить близько 1,5 млрд грн. І це тільки прямі витрати, до яких слід додати зростання споживання «блакитного палива» і, відповідно, зростання витрат на його закупівлю», - зазначив І.НАДЄЇН.

На його думку, альтернативою газифікації українських сіл може стати розвиток поновлюваних джерел енергії.

«Україна володіє значним потенціалом у цій сфері, проте він, на превеликий жаль, використовується лише на 1%. Причому, що характерно, українська відновлювальна енергетика жодним чином не пов'язана з комунальним сектором. Хоча в багатьох українських регіонах котельні можна перевести на місцеві види палива і це дозволить економити, як мінімум, кілька мільярдів кубічних метрів газу щорічно», - зазначив голова КЕНУ.

Він також висловив стурбованість ситуацією з видобутком в Україні власного газу. «За останній рік, незважаючи на заявлені плани уряду, видобуток газу в Україні не збільшився, а зменшився, залишається невизначеною ситуація з видобутком сланцевого газу. Все це свідчить про відсутність чіткої збалансованої політики в енергетичній сфері. Ми прагнемо зменшити залежність від імпорту російського газу, але паралельно з цим робимо все для зростання його споживання; ми декларуємо розвиток відновлюваної енергетики, але не створюємо ніяких механізмів для приходу приватного капіталу в ЖКГ та зростання теплової генерації з відновлюваних джерел. Ми говоримо про сланцевий газ і збільшенні видобутку власного газу, але навіть сьогодні немає розуміння того, чи буде цей газ в Україні коли-небудь видобуватися і де саме це буде відбуватися", - підкреслив І.НАДЄЇН.

Підсумовуючи, він додав, що Україна може повторити білоруський сценарій і продати свою газотранспортну систему «Газпрому», якщо не почне економити кожен кубометр російського газу.

У свою чергу, старший партнер адвокатського об'єднання Arzinger, член Ради Європейсько-Українського енергетичного агентства Вольфрам РЕБОК, який брав участь у прес-конференції, вважає, що в нинішніх умовах Україні слід не стільки боротися за зниження ціни на російський газ, скільки зменшувати залежність від російських постачальників. «Процес переходу на альтернативні джерела енергії займає чимало часу і потребує великих інвестицій, але якщо не почати цього робити, Україна не зможе уникнути енергетичної залежності від Росії», - додав В.РЕБОК.