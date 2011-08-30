СхідГЗК залучив в «Ощадбанку Росії» 150 млн грн

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Жовті Води, Дніпропетровська обл.) обрав «Дочірній банк Ощадбанку Росії» (Київ) для відкриття мультивалютної відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 150 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ДП, опублікованому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, лінію планується відкрити строком на 1 рік під 16,2% річних. Вартість користування кредитом згідно з угодою, підписаною сторонами 23 серпня, складе 24,33 млн грн.

У тендері також брали участь ПАТ «Діамантбанк», що пропонувало надати кредит під 22,5% річних.

Довідка УНІАН. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. ДП «СхідГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).

АТ "Ощадбанк Росії" (Київ) зареєстровано у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (Москва).