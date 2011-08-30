Клюєв дав тиждень для зниження ціни на скраплений газ для населення

Протягом тижня роздрібні ціни на скраплений газ для населення мають бути кардинально знижені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, таке доручення дав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ міністерству, НАК «Нафтогаз України» і губернаторам сьогодні під час селекторної наради з керівниками регіонів України.

За його словами, останнім часом роздрібні ціни постачальних компаній перевищують оптові у 2,2 - 6,5 разів.

«Яке право ви маєте допускати таку ситуацію? Це ж знущання над нашими громадянами! Протягом тижня ціна повинна бути приведена до обгрунтованого рівня. Якщо хтось вирішив нагріти руки на нашому населенні, ми будемо знати прізвища. Якщо це безгосподарність конкретних керівників, вони повинні за це відповідати», - заявив перший заступник керівника уряду України, звертаючись до учасників наради.

А.КЛЮЄВ також доручив Антимонопольному комітету провести перевірку дій учасників ринку.

Він повідомив, що у травні було проведено спеціалізований аукціон, на якому були реалізовані планові обсяги скрапленого газу за травень-грудень 2011 року за ціною 2 тис. 130 грн за тонну (192,3 тис. тонн).

«Якщо оптова ціна 1-го балону скрапленого газу склала 44,73 гривні, то роздрібна ціна ніяк не може бути вище 90-100 гривень», - сказав А.КЛЮЄВ.

У той же час, відзначив перший віце-прем'єр, спостерігається підвищення максимальних роздрібних цін на газ скраплений у 15 регіонах України. Наприклад, у Черкаській області балон коштує 98,90 грн, а найвищі ціни - у Херсонській області, де ціна балона досягла 291,67 грн.

Високий рівень роздрібних цін також зафіксований в Криму - 250 грн, Одеській області - 204,54 грн і в Севастополі - 195,00 грн за 1 балон, повідомив А.КЛЮЄВ.

Він доручив Мінекономрозвитку протягом доби проаналізувати складові ціни на балон скрапленого газу, реалізованого для потреб населення, в розрізі регіонів та за результатами визначити обгрунтовану граничну ціну.

НАК «Нафтогаз України» також протягом доби повинен проаналізувати потреби в скрапленому газі всіх регіонів, заявив А.КЛЮЄВ.