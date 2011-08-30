Міненерго розробило проект Ядерного кодексу України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило проект Ядерного кодексу країни.
Проект документа розміщений на сайті міністерства.
Кодекс покликаний систематизувати правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері використання ядерної енергії.
Документ містить розділи, якими визначається, зокрема, компетенція гілок державної влади та органів місцевого самоврядування в цій галузі, дозвільна діяльність і державний нагляд за безпекою.
Так, до компетенції Верховної Ради віднесено, крім іншого, регулювання ввезення до України відпрацьованого ядерного палива, ухвалення рішення щодо розміщення установок з поводження з радіоактивними відходами (РАВ) загальнодержавного значення, затвердження програм у сфері використання ядерної енергії.
За Кабінетом Міністрів Україні закріплюється прийняття рішень про розміщення проектування, будівництво та зняття з експлуатації уранових об`єктів, ядерних установок, а також розпорядження ними.
Проектом Ядерного кодексу також регулюються відповідні права і обов`язки громадян, фізичних та юридичних осіб в ядерній сфері.
Крім того, регулюється питання розміщення та зняття з експлуатації ядерних об`єктів, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і РАВ, обліку радіоактивних матеріалів, відповідальності за порушення ядерного законодавства.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів доручив Міненерговугілля до 1 грудня 2011 розробити проект Ядерного кодексу.
Очікується, що документ замінить собою діючі на сьогоднішній день Закони "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та інші.