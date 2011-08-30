Україна має скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі - Азаров

Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з адміністративно-господарським активом області.

«Ми ставимо дуже амбітне завдання – протягом найближчих років скоротити обсяги газу, що купується в Росії, втричі», - сказав він.

Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні й електростанції на газ. «У нас виходу іншого немає. Там, де можна замінювати газові котли, потрібно переходити на те, що ми маємо. Не базікати, як базікали в 2005 році, – ми до цієї категорії людей не належимо. А вже якщо ставимо завдання перейти, то ми його реалізуємо», - підкреслив прем`єр-міністр.

Також він зазначив, що це пов`язано з політикою імпортозаміщення, що проводиться в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Україна в першому кварталі купила 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча, в другому кварталі поточного року Україна планує купити у Росії 9 млрд. кубометрів газу. Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

За словами голови правління “Нафтогазу” обсяги закупівлі в липні будуть ще на рівні близько 3 млрд. куб. м., а в подальші місяці вони знижуватимуться до 1,7 млрд. кубометрів.

Також за інформацією Є.БАКУЛІНА, на сьогоднішній день у підземних сховищах Україна накопичила 13,5 млрд. кубометрів газу.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

22 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО в інтерв`ю телекомпанії «5 канал» заявив, що Україна скоротить імпорт російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд. куб. м, порівняно з планованим обсягом закупівлі в 2011 році, до 12 млрд. куб. м на рік.

«Ми плануємо з 20 млрд. куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд. за 5 років... ми плануємо, що купуватимемо російський газ через 5 років 12 млрд. куб. м», – сказав він.

Окрім цього, за прогнозами Ю.БОЙКА, поточного року Україна скоротить споживання природного газу до 54 млрд. куб. м, а в 2012 році – на 8-10 млрд. куб. м, тоді як у 2010 році воно становило 57,6 млрд. куб. м.