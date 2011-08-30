Чернівецька область планує до 2016 року побудувати 12 малих ГЕС

Влада Чернівецької області прогнозує будівництво в регіоні до 2016 року 12 малих гідроелектростанцій встановленою потужністю від 0,8 до 1 МВт в басейнах річок Прут, Черемош та Сірет.

Про це УНІАН повідомив начальник управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Дмитро ПАВЕЛ із посиланням на відповідну регіональну програму, прийняту обласною радою.

За його словами, загальна вартість заходів в рамках програми попередньо оцінюється в 1,2 млрд. грн. Будівництво енергооб`єктів планується вести за рахунок коштів приватних інвесторів, які будуть відібрані на відповідному конкурсі обласної державної адміністрації. Також за рахунок коштів інвесторів планують провести пошукові та науково-дослідні роботи з вивчення гідроенергетичного потенціалу області, визначення найбільш ефективних місць будівництва малих ГЕС, а також розробку та затвердження схеми комплексного використання гідроенергетичного потенціалу Чернівецької області з урахуванням протипаводкових заходів. Очікується, що ці роботи проведуть до червня 2012 року.

Д.ПАВЕЛ зазначив, що умови конкурсу на право будівництва ГЕС будуть містити соціальні зобов`язання інвесторів щодо інвестування в інфраструктури регіону, зокрема будівництво під`їзних доріг до енергооб`єктів та будівництво протипаводкових гідрорезервуарів.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національної комісії регулювання електроенергетики Сергія ТИЩЕНКА, стимулювання державою розвитку сфери відновлюваних джерел енергії активізувало інтерес вітчизняних і зарубіжних інвесторів до малої гідроенергетики.