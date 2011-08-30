Клюєв незадоволений темпами підготовки до зими

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ незадоволений темпами підготовки комунальних підприємств паливно-енергетичного і житлово-комунального комплексів до зими.

Про це він заявив на селекторній нараді з керівниками всіх регіонів України, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

А.КЛЮЄВ відзначив, що до початку опалювального сезону планувалося провести капітальний ремонт 803 котельних, тоді як на сьогодні фактично відремонтували 585 (або 73%). За його словами, найнижчі показники готовності - в Івано-Франківській (79%), Миколаївській (78%) і Чернівецькій (76%) областях. Водночас у Києві проведення таких робіт навіть не починалося, заявив перший віце-прем`єр-міністр.

Крім того, повідомив А.КЛЮЄВ, уже замінено 81% котлів, капітально відремонтовано 83% котлів. Приблизно така ж ситуація склалася й у сфері підготовки теплових мереж: відремонтовано й підготовлено до експлуатації 84% теплових пунктів.

А.КЛЮЄВ зазначив, що незадовільним залишається рівень заготовки твердого й рідкого палива: вугілля заготовлено на 68%, а створення запасів рідкого палива – на рівні 37% від запланованої потреби.

За його словами, до експлуатації підготовлено 82% водопровідних і каналізаційних очисних споруд. Недостатніми темпами ця робота ведеться в Криму, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Полтавській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.

Як зазначив А.КЛЮЄВ, комплексна підготовка житлового фонду до зими завершена на 80%. Низькими темпами проводяться роботи з промивки опалювальних систем у Харківській (70%) і Черкаській (72%) областях.

«Звертаю увагу, що в Херсонській області виконання таких робіт взагалі не заплановано. У Кіровоградській і Чернівецькій областях навіть не заплановані ремонти систем гарячого водопостачання, а в Херсонській - холодного водопостачання», - підкреслив перший заступник керівника уряду.

А.КЛЮЄВ звернув увагу керівників усіх регіонів на необхідність термінового завершення робіт із підготовки шкіл та інших навчальних закладів. За його словами, готовність соціальних об`єктів до опалювального сезону становить 88% (школи - 89,5%, дитячі сади - 89,3%, лікарні - 81,2%), а найнижчі показники їх готовності в місті Києві (73%), у Херсонській (71%), Черкаській (73%) і Закарпатській областях (74%).

Перший віце-прем`єр доручив місцевим органам влади до 1 жовтня забезпечити завершення підготовки підприємств ПЕК, ЖКГ і об`єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року.