Україну ще не позбавляли права торгівлі квотами на викиди парникових газів - НАЕІ

Національне агентство екологічних інвестицій (НАЕІ) спростовує інформацію Національного екологічного центру України про нібито позбавлення України права торгівлі квотами на викиди парникових газів через незадовільну роботи зі створення національного кадастру викидів парникових газів.

Про це йдеться в заяві, поширеній прес-службою НАЕІ у вівторок.

«На сьогоднішній день дія ринкових механізмів Кіотського протоколу не припинена, і Україна не позбавлена тимчасово права торгівлі квотами на викиди парникових газів», - зазначаться в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що на слуханнях Підрозділу із забезпечення виконання Кіотського протоколу РКІК ООН 25 серпня було ухвалено попереднє рішення про можливість обмеження участі України в механізмах Кіотського протоколу.

За результатами слухань Підрозділом було прийнято попередній висновок із питання впровадження Кіотського протоколу щодо України, який може стати остаточним лише при розгляді питання в жовтні ц.р.

«Незважаючи на загальну позитивну оцінку проведеної Україною роботи з доопрацювання кадастру, при ухваленні попередніх висновків Підрозділ послався на діючу процедуру, за якою на зазначеному засіданні розглядається кадастр за 1990-2008 рр., представлений в 2010 році і фактично підготовлений в 2009 році. Саме за результатами розгляду цього документа і ухвалюється рішення про відповідність України. Виходячи з цього, Підрозділ ухвалив попереднє рішення, що Україна не виконує взятих на себе зобов`язань», - наголошується в повідомленні.

При цьому Нацагентство зазначає, що навіть у разі ухвалення рішення про обмеження як остаточного, Україна тимчасово буде обмежена у використанні таких механізмів Кіотського протоколу, як торгівля квотами на викиди парникових газів і реалізація проектів спільного здійснення за національною процедурою. Але це обмеження не стосується використання коштів, вже одержаних від продажу відповідних квот, на проекти, які реалізуються за схемою зелених інвестицій. А також - реалізації проектів спільного здійснення за треком-2 (міжнародною процедурою), наголошує прес-служба відомства.