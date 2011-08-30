У Черкасах запрацював перший котел на біопаливі

У Черкасах ввели в експлуатацію перший у місті котел, який не буде використовувати природній газ. Він працюватиме виключно на альтернативних джерелах енергії: залишках деревини тощо.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, біокотел запрацював на котельні, яка розташована на вул. Менделєєва, 5. Він буде опалювати комплекс лікарень і поліклінік, а також кілька житлових будинків в мікрорайоні "Соснівка". Встановлення цього обладнання відбулося на кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, отримані КП "Черкаситеплокомуненерго".

Вартість робіт з придбання біокотла, його установка, монтаж, будівництво сховища для відходів деревини склала 9 млн. грн.

За словами міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА, цей котел за нинішньої ціни на газ окупитися вже за 2-3 роки. Встановлений біокотел дозволить удвічі зменшити собівартість тепла, яку буде виробляти ця котельня.

На котельні будуть використовувати відходи деревини з підприємств міста, які займаються санітарною обрізкою дерев, відходи, які з`являються під час обрізки дерев у лісгоспах Черкаського району.

Мер повідомив, що наступним кроком у реалізації проекту на кошти ЄБРР буде модернізація ще трьох котелень в Черкасах, а також оголошення тендеру на придбання та установку індивідуальних теплових пунктів в 100 черкаських багатоповерхівках. ІТП дозволить зменшити споживання тепла на 20%.

За словами мера, за 3-4 роки Черкаси взагалі можуть відмовитися від використання природного газу для опалення житлових будинків та бюджетних установ. Для цього необхідно зменшити споживання тепла і перевести окремі мікрорайони міста на альтернативні джерела енергії. Зокрема, це стосується мікрорайонів "Соснівка", "Дахнівка" і "Луначарка". В інших мікрорайонах міста, які обслуговує єдина теплоцентраль, можна генерувати тепло, отримане від спалювання вугілля на Черкаській ТЕЦ.