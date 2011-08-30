«Роснефть» і ExxonMobil спільно освоюватимуть ресурси Чорного моря і Арктики

Москва. ВАТ «НК «Роснефть» і ExxonMobil об`єднають зусилля для освоєння ресурсів Чорного моря і Арктики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ExxonMobil, про це йдеться в підписаній сьогодні угоді про стратегічну співпрацю, відповідно до якої компанії планують спільно здійснювати геологорозвідку і освоєння вуглеводневих родовищ в Росії, США та інших країнах світу, і починають роботи з обміну технологіями і досвідом.

Угода передбачає інвестування близько 3,2 млрд. дол. в геологорозвідку і освоєння трьох ліцензійних ділянок у Карському морі - Східно-Приновоземельські-1 -2, -3, а також Туапсинської ліцензійної ділянки в Чорному морі. Це одні з найбільш багатообіцяючих і найменш вивчених ділянок світового шельфу з високим потенціалом рідких вуглеводнів і газу.

Під час реалізації проектів компанії застосовуватимуть передові міжнародні методики для розробки новітніх систем забезпечення промислової і екологічної безпеки.

Також угода передбачає можливість для ВАТ «НК «Роснефть» одержати частки участі в ряді геологорозвідувальних проектів ExxonMobil у Північній Америці, зокрема на глибоководних ділянках у Мексиканській затоці, а також родовища з важковидобувними запасами нафти в Техасі (США) та в інших потенційних проектах в інших країнах. Компанії також домовилися спільно вивчити можливості розробки важковидобувних запасів нафти в Західному Сибіру.

Компанії створять Арктичний науково-проектний центр шельфових розробок (ARC) в м. Санкт-Петербург, в якому працюватимуть фахівці ВАТ «НК «Роснефть» і ExxonMobil. Центр використовуватиме власні технології ExxonMobil і ВАТ «НК «Роснефть», а також розроблятиме нові технології для сприяння реалізації як спільних проектів в Арктиці, включаючи бурові й добувні платформи льодового класу, так і інших проектів «Роснефті».

Участь ВАТ «НК «Роснефть» в акціонерному капіталі обох спільних підприємств (з освоєння родовищ як у Карському, так і в Чорному морі) становитиме 66,7%, ExxonMobil – 33,3 %.

***Східно-Приновоземельські ліцензійні ділянки займають загальну площу 126 тис. кв. км. з глибинами від 50 до 200 метрів.

Туапсинський блок у Чорному морі займає ділянку загальною площею 11,2 тис. кв. км. з глибинами від 1 тисячі до 2 тисяч метрів.