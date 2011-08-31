Попит на нафту зростає на фоні наближення нового урагану - "Каті"

На світових торгах в середу, 31 серпня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на фоні даних про збільшення комерційних запасів сировини на гуртових складах США.

Зокрема, вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,37 долара, або на 0,42% - до 88,53 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,05 долара, або на 0,04% - до 114 доларів за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив про зростання запасів нафти за тиждень на 5,13 мільйона барелів до 352 мільйонів барелів. При цьому запаси пального, за даними інституту, збільшилися на 3,11 мільйона барелів - до 210,8 мільйона, передає Bloomberg.

Тим часом, інвестори очікують відновлення роботи НПЗ ряду компаній, зокрема, Conoco Phillips, на східному узбережжі, яка була припинена у зв`язку з ураганом "Айрін". При цьому попит на пальне зростає через прогнози про наближення нового урагану - "Катя", що підтримує котирування нафти в середу.

Як повідомляв УНІАН, в Атлантиці сформувався тропічний шторм «Катя» і може досягти потужності урагану вже до вечора середи або ранку четверга, заявляє американський Національний центр з ураганів.

«Катя» зараз знаходиться в 855 кілометрах на південний схід від островів Зеленого Мису і рухається «достатньо швидко на північний схід через Атлантику».

Максимальна швидкість вітру вранці складала 65 км/год.