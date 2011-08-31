Закарпатгаз: терміни відновлення газопостачання в Ужгороді залежать від комунальних служб та городян

Терміни відновлення газопостачання в Ужгороді після пошкодження газопроводу під час несанкціонованих підземних робіт залежать від оперативності комунальних служб та городян.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ «Закарпатгаз», переданому УНІАН.

За словами голови правління публічного акціонерного товариства «Закарпатгаз» Юрія РИБАЧКА, комунальні служби повинні забезпечити присутність усіх мешканців багатоквартирних будинків у момент пуску газу. «В Ужгороді необхідно відновити подачу газу у 389 багатоквартирних будинки. Роботи з відновлення подачі газу можна проводити тільки у тому випадку, якщо мешканці всього будинку одночасно забезпечать вільний доступ до газового обладнання у своїх квартирах. Ці роботи координують комунальні служби. Неможливість оперативно зібрати мешканців ускладнить та затягне проведення відновлювальних робіт», – відзначив Ю.РИБАЧОК.

Як зазначається в повідомленні, згідно з даними правоохоронних органів, 29 серпня під час проведення несанкціонованих робіт з прокладки футляра для електричного кабелю співробітниками ВАТ «Свемон-Захід» було пошкоджено газопровід діаметром 500 мм. Через це пошкодження стався масштабний витік газу, який розповсюдився через систему підземних комунікацій – телефонні шахти, зливостоки та каналізацію. Накопичення газу призвело до вибуху в кафе – тяжких опіків зазнали двоє людей, одна людина – опіки середньої тяжкості. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві).

За інформацією прес-служби ПАТ «Закарпатгаз», на даний момент без газопостачання залишаються більш як 40 тисяч абонентів в Ужгороді та близько 8 тисяч абонентів у навколишніх населених пунктах.

Роботи з відновлення газопостачання були розпочаті аварійною службою «Закарпатгазу» о 7:00 ранку 31 серпня. За словами Ю.РИБАЧКА, служба працює у цілодобовому режимі. Напередодні ввечері були завершені ремонтні роботи на газопроводі, який був пошкоджений під час несанкціонованих робіт співробітниками ВАТ «Свемон-Захід».