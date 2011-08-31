“Київенерго” завершило випробування тепломереж. Залишилося усунути 22% виявлених пошкоджень

“Київенерго” 30 серпня завершило проведення цьогорічних гідравлічних випробувань інженерних мереж. За результатом проведених робіт було виявлено 1 тис. 221 пошкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Київенерго”.

Як зазначається у повідомленні, випробування розпочалися 26 квітня на тепломережах від станції теплопостачання «Біличі» та районної котельні «Веркон», а завершилися після випробувань мереж від районної котельні «Нивки» і завершення ремонту обладнання безпосередньо на котельні 30 серпня. Загалом під час випробувань філіалами Компанії було випробувано на міцність та щільність 46 ділянок теплових мереж (згідно із затвердженим графіком).

«У процесі ліквідації пошкоджень були задіяні всі ремонтні бригади Компанії. Ремонтники працювали практично цілодобово і без вихідних, адже ліквідація пошкоджень відбувалася на фоні масштабних робіт із модернізації мереж. Зважаючи на велику кількість пошкоджень під час випробувань, 22% з них наразі перебувають у роботі, але це відносно невеликі за масштабом ділянки і роботи на них будуть завершені вже найближчим часом», – запевнив перший заступник технічного директора - головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Аналізуючи результати цьогорічних випробувань тепломереж, компанія вкотре відзначила тенденцію до зростання кількості пошкоджень: у порівнянні з минулим роком кількість виявлених під час випробувань пошкоджень збільшилася на 4,2%. Найбільше пошкоджень було зафіксовано на мережах житлових масивів Борщагівка, Троєщина, Нивки, Біличі, Поділ, Теремки, Деміївка. Мережі у цих мікрорайонах зношені не тільки через їх вік, а й через підвищені корозійні процеси у зв’язку з ґрунтами. Саме тому терміни проведення випробувальних робіт та ліквідації проривів на цих масивах збільшувалися.

Паралельно з гідравлічними випробуваннями тепломереж Київенерго проводила також ремонти енергоблоків та котлів на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, станціях теплопостачання, та у котельнях.

В компанії зазначають, що понад 50% теплових мереж, які експлуатує “Київенерго”, вичерпали свій експлуатаційний термін і потребують заміни. Цього року компанія інвестує в модернізацію системи теплопостачання 292,7 млн. грн., що у 8 разів більше, ніж минулого року (33,4 млн. грн.).

У 2010 році під час гідравлічних випробувань “Київенерго” виявила 1172 пошкодження, у 2009 році – 1165, у 2008 році – 1054 пошкоджень, у 2007 році – 1021, у 2006 році – 994, у 2005 році – 883.

В компанії також підкреслюють, що у період випробувань не нараховує своїм споживачам – житлово-експлуатаційним організаціям – рахунки за теплову енергію для виробництва гарячої води.