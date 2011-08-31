"Чорноморнафтогаз" вперше за 20 років вийшов на рекордний видобуток газу на шельфі Чорного моря
Державне акціонерне товариство (ДАТ) «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) вперше за 20 років вийшло на рекордний видобуток природного газу на шельфі Чорного моря.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
У повідомленні наголошують, що дооблаштування двох діючих родовищ дозволило компанії вийти в другому півріччі 2011 року на рекордні за останні 20 років показники видобутку блакитного палива на шельфі Чорного моря.
«Зараз відбір газу з трьох діючих чорноморських родовищ перевищує 2 мільйони 600 тисяч кубометрів на добу», - зазначено в повідомленні.
Компанія відзначає, що найближчим часом видобуток продовжить зростати в міру введення в експлуатацію свердловин на новій платформі БК-1 Архангельського родовища газу і облаштування Одеського і Безіменного родовищ.
При цьому компанія нагадує, що всі три чорноморських родовища - Штормове, Архангельське і Голіцинське - знаходяться в розробці кілька десятиліть і виснажуються. Тому довгострокове збільшення видобутку природного газу на шельфі Чорного моря пов`язано з облаштуванням нових родовищ, зокрема, Одеського та Безіменного.
«Після введення їх в експлуатацію кримська нафтогазовидобувна компанія планує щорічно добувати з 2015 р. не менше 1 мільярда 870 мільйонів кубометрів. Активна фаза їх облаштування розпочнеться восени цього року, коли фахівці компанії почнуть будівництво 87-кілометрового підводного газопроводу, який з`єднає нові родовища з діючою системою підводних газопроводів», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що в 2011 році на виконання доручень Президента України, Кабінету міністрів щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу та за фінансової підтримки акціонера - НАК «Нафтогаз України» - «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голіцинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток природного газу на рівні понад мільярд кубометрів.
У серпні «Чорноморнафтогаз» ввів в експлуатацію третю свердловину на новій платформі БК-1 Архангельського газового родовища. У червні завершилися основні роботи на розконсервованій технологічній платформі БК-11 Голіцинського газоконденсатного родовища.
Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти та газу в акваторії Чорного та Азовського морів.
В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходяться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.
100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».