Другий енергоблок ХАЕС після ремонту підключено до енергосистеми

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції після завершення планово-попереджувального ремонту, який тривав 60 днів, сьогодні підключено до енергосистеми.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у інформаційному центрі ХАЕС.

Енергоблок № 1 Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 24,25 млн кВт/год. електроенергії. З початку місяця вироблено 723,1 млн кВт/год. електроенергії.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.