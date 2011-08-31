Україна купить у Росії в 2012 році 27 млрд куб. газу - на третину менше, ніж у поточному році - Бойко

Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році. Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Так, ми вже направили офіційну заявку на 27 мільярдів кубометрів», - сказав Ю.БОЙКО, уточнивши, що це обсяг, який Україна планує закупити наступного року.

На уточнююче питання, коли була направлена ​​заявка, міністр відповів: "По-моєму, ще минулого тижня".

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК "Нафтогаз України" у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд куб. м газу.

30 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні та електростанції на газ.

У той же час, глава Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Діло», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

«Я закликаю подивитися контракт на поставку газу в Україну, де дуже чітко записано зобов'язання України з вибору газу. Вона зобов'язується вибирати щорічно не менше 52 мільярдів кубів. Вона може взяти 80%. Але якщо 80% від цього обсягу не вибирає, вона зобов'язана сплатити за недоотриманий газ і ще штрафні санкції. Контракт до 2019 року, тому якщо Україна скорочує на третину ці поставки, вона це може зробити, але вона зобов'язана буде сплатити за цей газ і ще заплатити штраф у розмірі до 300% вартості цього газу. Такий газовий бізнес», - підкреслив К.СИМОНОВ.