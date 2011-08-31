Нафта дешевшає на негативній статистиці у США

Світові ціни на нафту сьогодні знижуються на негативній економічній статистиці зі США, свідчать дані торгів.

Як передає РІА «Новости», вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку за станом на 15.11 мск знизилася на 1,16 долара, або на 1,3% - до 87,74 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,34 долара, або на 0,3% - до 113,68 доларів за барель.

"З уповільненням економічного зростання і високої ймовірності рецесії, ціни, можливо, занадто завищені. Я не бачу подальшого сильного зростання", - прокоментував агентству Bloomberg аналітик Bank Sarasin & Cie AG Елайн ТАННЕР.

У вівторок аналітична організація Conference Board повідомила, що індекс довіри споживачів до економіки у серпні порівняно з липнем впав на 14,7 пункту, що виявилося набагато гірше прогнозів.

Сьогодні очікується публікація даних Міненерго США щодо запасів нафти і нафтопродуктів у країні. Також на котирування "чорного золота" можуть вплинути дані від аналітичної компанії Automatic Data Processing, Inc. (ADP) - сьогодні вона повідомить про зміну числа робочих місць у приватних компаніях США в серпні поточного року. Аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, очікують зростання показника на 103 тисячі, порівняно з липнем, коли він збільшився на 114 тисяч.