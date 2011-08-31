Shell інвестує у видобуток сланцевого газу в Україні 600 млн доларів

Нідерландсько-британський нафтогазовий гігант Royal Dutch Shell планує інвестувати у видобуток сланцевого газу в Україні близько 600 мільйонів доларів, повідомив у середу журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у четвер, 1 вересня, з делегацією Shell в Україні зустрінеться Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Відповідний договір з НАК «Нафтогаз України» буде підписано на цьому тижні», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ - природний газ, що видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, отримали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччини та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти в Європу, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.

Міністерство екології та природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення та розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу. За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд куб. м цих енергоресурсів на рік .