Міллер: Україна зобов'язана щорічно оплачувати не менше 33 млрд куб. м російського газу

Москва. Україна щорічно зобов'язана оплачувати не менше 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це сьогодні журналістам у Москві сказав голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» буде оплачувати постачання з розрахунку не менше 33 млрд кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і протягом усього терміну контракту.

Як повідомлялося, сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК "Нафтогаз України" у ВАТ «Газпром» у 2011 році становить 40 млрд куб. м газу.

30 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурсу вугілля, а не газ, не зважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні та електростанції на газ.

У той же час, глава Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Діло», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

«Я закликаю подивитися контракт на поставку газу в Україну, де дуже чітко записано зобов'язання України з вибору газу. Вона зобов'язується вибирати щорічно не менше 52 мільярдів кубів. Вона може взяти 80%. Але якщо 80% від цього обсягу не вибирає, вона зобов'язана сплатити за недоотриманий газ і ще штрафні санкції. Контракт до 2019 року, тому якщо Україна скорочує на третину ці поставки, вона це може зробити, але вона зобов'язана буде сплатити за цей газ і ще заплатити штраф у розмірі до 300% вартості цього газу. Такий газовий бізнес», - підкреслив К.СИМОНОВ.