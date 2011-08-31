Медведєв назвав газову політику України утриманством

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що здивований позицією керівництва України щодо питання ціни на газ, назвавши підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви повинні стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таке, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі у розмові з російськими журналістами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

"Вони не хочуть ні одного, ні другого. Знову "за рибу гроші". Дайте знижку - і все", - зазначив Президент РФ.

За його словами, така переговорна позиція - "це дуже сумно, це утриманство".

Д.МЕДВЕДЄВ також заявив, що керівництво РФ поділяє позицію російського МЗС у справі екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО: її судять за газові домовленості з Росією, а не за колишні гріхи.

"Ми розуміємо, яким чином судять ТИМОШЕНКО і за що - за домовленості з Росією, а не за колишні гріхи", - додав він.

МЗС Росії 5 серпня у зв`язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО розповсюдило заяву, у якій вказало, що усі газові угоди 2009 року укладалися у суворій відповідності до національного законодавства двох держав і міжнародного права, і на їхнє підписання були отримані необхідні вказівки президентів Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою покращення торгового сальдо України.

«Зараз перед нами дуже багато завдань, одним із яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми – негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менший, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язане, перш за все, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку із зростанням ціни на російський газ.

За словами прем`єр-міністра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Другою умовою вирішення цієї проблеми М.АЗАРОВ бачить зниження споживання газу і імпортозаміщення.