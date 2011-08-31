«Укргазвидобування» і Shell підпишуть оновлений договір про спільну діяльність

Завтра, 1 вересня, ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell підпишуть оновлений Договір про спільну діяльність з пошуку і видобування вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, підписання документа відбудеться о 9.00 в приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

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Нагадаємо, сьогодні голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив журналістам, що Shell планує інвестувати у видобування сланцевого газу в Україні близько 600 млн. дол. За його словами, у четвер, 1 вересня, з делегацією Shell в Україні зустрінеться Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, 2 серпня 2007 року ДК «Укргазвидобування» і компанія Shell Ukraine Exploration&Production затвердили перший етап робочої програми про початок спільної розробки Донецько-Дніпровської западини.

Згідно із затвердженою програмою, основний обсяг робіт здійснюватиметься на найперспективніших структурах Донецько-Дніпровської западини: Шебелінській і Західно-Шебелінській (Харківська обл.) ліцензійних ділянках, прогнозні ресурси яких перевищують 400 млрд. куб. м.

Дніпровсько-Донецька западина забезпечує більш як 80% усього видобутку вуглеводнів в Україні.