У Черкаській області побудують першу сонячну електростанцію

До грудня 2011 року в Черкассской області побудують першу сонячну електростанцію (геліоелектростанцію) поруч з малою ГЕС в селі Гордашівка Тальнівського району.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор Черкаської філії асоціації "Новосвіт" Анатолій ЯРОВИЙ, на південному схилі земляної частини греблі Гордашівської ГЕС змонтують кварцові панелі, які виробляють електроенергію, поглинаючи сонячне проміння. Таким чином, "Новосвіт" буде ефективніше використовувати існуючі потужності малої ГЕС. Ця геліоелектростанція - перша в області, і вона покаже доцільність будівництва наступних.

Улітку, коли рівень води в річках падає, і, відповідно, мала ГЕС не буде працювати на повну потужність, геліоелектростанція буде працювати з повним навантаженням. Потужність нової електростанції становитиме 150 кВт/г. Розташована поруч з нею гідроелектростанція - 800 кВт/г. Витрати на будівництво геліоелектростанціі будуть мінімальні, оскільки планується використовувати підключення до електричних мереж, які вже має мала гідроелектростанція. Для роботи на новій станції буде задіяний персонал ГЕС.

Необхідне обладнання для геліоелектростанціі надійде з Німеччини, а його монтаж закінчать через два місяці - в кінці листопада - початку грудня.

У "Новосвіта" є домовленості про будівництво ще двох таких же сонячних станцій, якщо цей пілотний проект на Гордашівській ГЕС буде успішним. Наступною планують запустити Лоташовскую геліоелектростанцію в Тальнівському районі, а потім - станцію в Звенигородському районі. Потужність кожної з них становитиме 200 кВт.

На найближчій сесії Черкаської облради буде представлений до затвердження проект регіональної програми розвитку малої енергетики в Черкаській області на 2011-2016 рр..

В Україну геліоелектростанціі є у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. В Україні побудовано близько 80 малих ГЕС, на Черкащині їх 18, з них 7 працюючих.