Сьогодні Президент України зустрінеться з головним виконавчим директором корпорації Shell

1 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з головним виконавчим директором корпорації Shell Петером ВОЗЕРОМ (Peter Voser).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell підпишуть оновлений Договір про спільну діяльність з пошуку і видобування вуглеводнів у Дніпровсько-Лонецькому басейні.

Підписання документа відбудеться о 9.00 у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

Нагадаємо, сьогодні голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив журналістам, що Shell планує інвестувати у видобування сланцевого газу в Україні близько 600 млн. дол.

28 січня 2011 року В.ЯНУКОВИЧ вже зустрічався з П.ВОЗЕРОМ у Давосі (Швейцарія) у рамках участі Президента України у Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомлялося, 2 серпня 2007 року ДК «Укргазвидобування» і компанія Shell Ukraine Exploration&Production затвердили перший етап робочої програми про початок спільної розробки Донецько-Дніпровської западини.

Згідно із затвердженою програмою, основний обсяг робіт здійснюватиметься на найперспективніших структурах Донецько-Дніпровської западини: Шебелінській і Західно-Шебелінській (Харківська обл.) ліцензійних ділянках, прогнозні ресурси яких перевищують 400 млрд. куб. м.

Дніпровсько-Донецька западина забезпечує більш як 80% усього видобутку вуглеводнів в Україні.