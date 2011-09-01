У грудні електроенергія для населення може подорожчати

Національна комісія регулювання електроенергетики може у грудні розглянути питання про підвищення ціни на електроенергію для населення у рамках поступового приведення ціни до економічно обґрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член комісії Костянтин ТЕЛИЧКО під час громадських слухань з даного питання.

При цьому він нагадав, що ухвалення такого рішення передбачене національним планом дій на 2011 рік з упровадження положень програми соціально-економічних реформ на період 2011-2014 років Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Член НКРЕ зазначив, що на сьогодні регулятор ще не має точного обґрунтування рівня очікуваного підвищення тарифів. Він буде визначений, підкреслив К.ТЕЛИЧКО, на підставі аналізу даних, які надасть комісії Міненерговугілля, а також Мінсоцполітики.

К.ТЕЛИЧКО також зазначив, що не виключений варіант, що при перегляді тарифів підвищення відбудеться тільки для однієї з груп споживачів, які споживають понад пороги, встановлені комісією при диференціації споживачів (150/250 кВт/год. на місяць).

Також К.ТЕЛИЧКО повідомив, що, за розрахунками комісії, на сьогодні економічно обґрунтований тариф для населення становить 1,06 грн. за кВт/год. (з ПДВ).

К.ТЕЛИЧКО зазначив, що комісія не має наміру одномоментно підвищувати тариф для населення до економічно обґрунтованого рівня, а планує здійснювати це поетапно. Одним з оптимальних варіантів, на думку комісії, буде шестиетапне підвищення тарифу на 25% впродовж трьох років.

При цьому К.ТЕЛИЧКО додав, що розгляд питання про перегляд тарифів може бути відкладений на невизначений час за умови корекції національного плану дій на поточний рік.