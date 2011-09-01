Нафта дорожчає на фоні статданих зі США і КНР

На світових торгах у четвер, 1 вересня, ціни на нафту ростуть на тлі позитивних статданих зі США і КНР.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,28 долара, або на 0,32% - до 89,09 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,17 долара, або на 0,12% - до 114,99 долара за барель.

Обсяг промислових замовлень у США в липні виріс на 2,4% порівняно з червнем і склав 453,2 мільярда доларів. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у китайській промисловості в серпні склав 50,9 пункту, збільшившись порівняно з липнем на 0,2 пункту, передає Bloomberg.

Також позитивна динаміка цін на сировину пов'язана зі зменшенням комерційних запасів пального у США за тиждень, що завершився 26 серпня, на 2,8 мільйони барелів до 208,6 мільйона. При цьому попит на пальне збільшився на 1,7% - до 19,6 мільйона барелів на день.