У Японії з 54 атомних реакторів залишилися працювати тільки 12

Другий реактор АЕС "Сендай" оператора Kyushu Electric Power Company зупинений у четвер, 1 вересня, на тримісячний профілактичний огляд, повідомляє керівництво компанії.

Таким чином, з 54 ядерних реакторів в Японії залишилося всього 12 таких, що продовжують роботу. У Kyushu Electric Power Company до січня майбутнього року не залишиться жодного працюючого реактора після того, як у грудні на профілактичний огляд буде зупинено два реактори АЕС "Генкай".

Один з реакторів цієї АЕС вже отримав був дозвіл від місцевої влади на повторний запуск після закінчення техогляду, але так і не був запущений, оскільки уряд ухвалив рішення допускати до перезазапуску зупинені реактори тільки після проходження стрес-тестів.

До стихійного лиха 11 березня атомна енергетика забезпечувала до 30% потреб Японії в електриці. Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" посилилися настрої за відмову від АЕС в Японії. Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду Наото Кан також висловлювався за побудову в Японії суспільства, "вільного від атомної залежності", передає РІА "Новости".