Азаров: Україні не потрібні знижки на газ, необхідний новий договір

Україні не потрібні знижки на газ, а необхідний новий договір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час лекції для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: «Місце і перспективи України у нестабільному і мінливому світі».

«Нам говорять: Митний союз - і тоді ви одержите певну знижку. А ми говоримо – нам не потрібні знижки, нам необхідна нормальна угода, за якою ціна на газ, який ми закуповуємо, не повинна бути вищою, ніж у Німеччині», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, незважаючи на те, що ФРН знаходиться далі від Росії, ніж Україна, і доставка газу до цієї країни дорожча, ціна на газ для Німеччини нижча, ніж для України.

«Давайте ми з вами (з Росією – УНІАН) укладемо нормальну угоду - таку ж саму, як з будь-якою європейською країною», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що Україна зробить ще одну спробу щодо переговорів з Росією про зниження ціни на газ.

«Що нам робити з цим контрактом? – сказав М.АЗАРОВ. - Ми зробимо ще одну спробу домовитися з нашими російськими колегами».

«Ще раз наголошую, що, незважаючи на те, що звучить від нашої дружньої Росії, яку ми дуже цінуємо, і з якою ми дуже хочемо будувати абсолютно нормальні рівноправні дружні економічні інтеграційні відносини, ми ще раз спробуємо домовитися. Якщо цього не відбудеться, то, безумовно, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до наших аргументів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

За його словами, Мінськ одержав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі і згоду продати Росії «Белтрансгаз».