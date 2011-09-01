«Укргазвидобування» і Shell підписали оновлений договір про спільну діяльність

Сьогодні в Києві ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанії Shell Exploration&Production Ukraine I B.V. і ООО «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн I» підписали договір про спільну діяльність з пошуку і видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники компаній підписали договір у присутності міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і головного управляючого директора корпорації Shell Петера ВОЗЕРА.