Азаров: Україні не потрібні знижки на газ, необхідний новий договір

Україні не потрібні знижки на газ, необхідний новий договір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час лекції для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: «Місце та перспективи України в нестабільному і мінливому світі».

«Нам кажуть: Митний союз і тоді ви отримаєте певну знижку. А ми говоримо - нам не потрібні знижки, нам необхідна нормальна угода, за якою ціна на газ, який ми купуємо, не повинна бути вище, ніж у Німеччини», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, незважаючи на те, що ФРН знаходиться далі від Росії, ніж Україна, і доставка газу до цієї країни дорожче, ціна на газ для Німеччини нижче, ніж для України.

«Давайте ми з вами (з Росією - УНІАН) укладемо нормальну угоду - таку ж точно, як з будь європейською країною», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що Україна зробить ще одну спробу з переговорів з Росією про зниження ціни на газ.

«Що нам робити з цим контрактом? - Сказав М.АЗАРОВ. - Ми зробимо ще одну спробу домовитися з нашими російськими колегами».

«Ще раз підкреслюю, що, не дивлячись на те, що звучить від нашої дружньої Росії, яку ми дуже цінуємо, і з якою ми дуже хочемо будувати абсолютно нормальні рівноправні дружні економічні інтеграційні відносини, ми ще раз спробуємо домовитися. Якщо цього не відбудеться, то, безумовно, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до наших аргументів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що постачаэться Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

За його словами, Мінськ отримав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі та згоду продати Росії «Бєлтрансгаз».