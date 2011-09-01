Азаров вважає, що Тимошенко судять за фальшиві директиви уряду

Колишнього прем'єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО судять за фальшиві директиви, які вона дала для підписання газових контрактів у 2009 році.

Про це заявив сьогодні під час лекції для студентів Київського національного університету прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, передає кореспондент УНІАН.

«ТИМОШЕНКО, знаючи чудово, що уряд не затверджував ці директиви і ніколи в житті не затвердить, вона створила фальшивку під назвою «директиви уряду Україна»», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що підписаний у 2009 році газовий контракт є невигідним для України і уряд робить все, щоб його переглянути.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва триває слухання справи зі звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні українсько-російських угод про постачання газу в 2009 році.