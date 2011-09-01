Білорусь підвищує експортне мито на нафту до 444,1 доларів за тонну

Мінськ. Білорусь з 1 вересня підвищує ставки експортних мит на нафту і нафтопродукти, що вивозяться з території республіки за межі митної території Митного союзу, передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь.

Відповідне рішення міститься в постанові Ради Міністрів від 29 серпня 2011 № 1151, яка набула чинності 1 вересня, повідомляє прес-служба білоруського уряду.

Так, ставка вивізного мита на 1 т сирої нафти з 1 вересня підвищується з 438,2 дол. до 444,1 дол. На нафту з вмістом сірки, за винятком сирої нафти, що видобувається на Верхньочонському, Талаканському, Дулісьмінському, Західно-Аянському, Ярактінському, Марківському нафтогазоконденсатних родовищах, Алінському і Данилівському газонафтових родовищах, експортне мито складе з 1 вересня 205 дол. На світлі нафтопродукти (легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі) встановлено мито 297,5 дол. за 1 т, на бензини товарні та прямогонний бензин - 399,7 дол.

Мито на темні нафтопродукти (рідкі палива, мастила, відпрацьовані нафтопродукти) з 1 вересня складе 207,4 дол., на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, інші зріджені гази - 192 дол., нафтовий вазелін, мінеральні воски та аналогічні продукти - 207,4 дол. Крім того, ставка вивізного мита за 1 т нафтового коксу і бітуму, інших залишків від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, дорівнюватиме 204,6 дол., бензолу, толуолу, ксилолів - 293,6 дол.

Довідка УНІАН. Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 29 серпня 2011 № 1151, яка набула чинності 1 вересня, внесено зміни до постанови Ради Міністрів від 31 грудня 2010 року № 1932 "Про встановлення ставок вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь". Документ ухвалено відповідно до указу від 31 грудня 2010 року № 716 "Про ставки вивізних митних зборів".