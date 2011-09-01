Азаров: з «Нафтогазу» буде виділена видобувна компанія

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що з НАК «Нафтогаз України» буде виділена видобувна компанія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Шевченко.

«Ми прийняли рішення піти на реструктуризацію компанії «Нафтогаз» і виділити, відповідно, газовидобувну компанію», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що планується розміщення акцій створюваної компанії на зовнішньому ринку.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що більша частина акцій цієї компанії буде у власності держави.

«Ми розраховуємо отримати дуже серйозний ресурс порядку 6-10 млрд дол., який дозволить нам перекласти витрати з бюджету на плечі інвесторів», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації та реорганізації НАК «Нафтогаз України».

В середині березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», у тому числі створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.