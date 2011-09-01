Україна має великі запаси газу - Азаров

Україна має великі запаси газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Місце та перспективи України в нестабільному і мінливому світі».

«Чи багато у нас запасів газу? Приблизно 1 трильйон (кубічних метрів - УНІАН), можна хоч сьогодні ставити свердловину бурити і отримувати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що при проведенні невеликої розвідки запаси газу можуть скласти до 4 трильйонів кубометрів. Також прем'єр-міністр підкреслив, що компанія Shell має намір вкласти у розвідку газу в Україні до одного мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд куб. м. У 2009 році видобуток газу збільшився на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 21 млрд 181,8 млн куб. м.