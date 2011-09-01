Виконавчим директором «ТНК-BP Коммерс» призначений Жмак замість Луньова

Виконавчим директором ТОВ «ТНК-BP Коммерс» з 1 вересня призначений Володимир ЖМАК замість Фелікса ЛУНЬОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що Ф.ЛУНЬОВ прийняв рішення покинути компанію і продовжити свою кар'єру за її межами.

У «ТНК-ВР Коммерс» В.Жмак буде відповідати за управління юридичною функцією, функціями по зв'язкам з органами державної влади, зв'язкам з громадськістю, зв'язкам з міжнародними організаціями, департаментом безпеки.

В.ЖМАК має двадцятирічний досвід бізнес-керування: з 1991 року - як партнер і керуючий партнер у великих юридичних компаніях, з 1998 року - в компанії «Київстар», спочатку як член наглядової ради, а з 2006 року - на посаді радника президента компанії, займаючись питаннями стратегічного розвитку та операційного управління діяльністю підприємства.

До приходу в «ТНК-BP Коммерс» В.ЖМАК обіймав посаду голови наглядової ради ЗАТ «ІТТ-Плаза».

Нагадаємо, Ф.ЛУНЬОВ приєднався до ВАТ «ТНК» у 2001 р. як радник керівника блоку «Переробка та збут» і у 2002 році був одним з перших, хто почав формувати бізнес компанії в Україні.

З моменту утворення «ТНК-BP» у 2003 р. і донині Ф.ЛУНЬОВ обіймав керівні посади українського підрозділу бізнесу.

Довідка УНІАН. Група "ТНК-ВР" входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР (British Petroleum) у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи "ТНК-ВР" в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" - управляючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПАТ "ЛІНІК" ( Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ "Кершер" - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).