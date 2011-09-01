Газові переговори з Росією перейдуть з розряду робочих у офіційні - Бойко

Переговори з Росією щодо перегляду підписаних у січні 2009 року газових контрактів незабаром мають перейти з розряду робочих у офіційні.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Усі півтора роки діючого уряду тривають газові переговори, і весь час ми надаємо свої пропозиції, але російські партнери мають свою думку щодо газових угод», - сказав він.

При цьому він додав, що «скоро переговори повинні перейти з розряду робочих у офіційні. Тоді нашим громадянам буде повідомлено, що пропонує уряд російським колегам».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна зробить ще одну спробу з переговорів з Росією про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою поліпшення торгового сальдо України. «Зараз перед нами дуже багато завдань, одним з яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми - негативне сальдо нашого торговельного балансу, коли експорт у нас менший, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язано, насамперед, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку зі зростанням ціни на російський газ. За словами прем`єра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

31 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України щодо питання про ціну на газ, і назвав підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви повинні стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад , таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д. МЕДВЕДЄВ у Сочі в бесіді з російськими журналістами.

Крім того, 30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, прем`єр-міністр зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати в як енергетичний ресурс вугілля, а не газ.

31 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

У той же день глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менше 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити до Українм і 27, і 26, і 29 млрд кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» буде оплачувати постачання з розрахунку не менше 33 млрд кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» за чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуватимуться як у цьому році, так і протягом всього терміну контракту (підписаного до 2019 року - УНІАН).