Газовий контракт з Білоруссю буде укладений на початку грудня - «Газпром»

Москва. Контракт з Білоруссю на постачання і транзит російського газу буде укладений на початку грудня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА.

«Завершити переговори та підписати новий контракт на постачання і транзит газу планується на початку грудня 2011 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до домовленостей, досягнутих у липні, сторони відновили переговори щодо умов постачань і транзиту російського газу. Переговори ведуться з урахуванням входження Росії та Білорусі з 2012 року до Єдиного економічного простору. Визначення параметрів нового контракту буде ув'язано з вирішенням питань щодо купівлі «Газпромом» 50% акцій ВАТ «Бєлтрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2006 року ВАТ «Газпром» і ВАТ «Бєлтрансгаз» підписали контракт на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом, зокрема, була визначена формула ціни з 1 січня 2008 року (що відповідає формулі ціни при поставках російського газу до Європи), а також знижуючі коефіцієнти ціни на 2008-2010 роки (0,67, 0,8 і 0,9 відповідно) .

У серпні 2011 року голова уряду РФ Володимир ПУТІН доручив Міністерству енергетики Росії і ВАТ «Газпром» визначити величину понижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року.

ВАТ «Газпром» володіє 50% акцій ВАТ «Бєлтрансгаз».