Авдіївський коксохімічний завод підвищує енергоефективність виробництва

Метінвест, міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній, в рамках програми постійних покращень, впровадження енергозберігаючих технологій, реконструкції та модернізації виробничих підприємств, проводить блок капітальних ремонтних робіт на енергетичних агрегатах ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (входить до Групи Метінвест). Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг інвестицій у теплоелектроцентраль Авдіївського коксохіму цього року складе більше 54 млн. грн. Периметр ремонтних робіт охоплює всі виробничі ділянки теплоелектроцентралі.

«Цього року заміна старого обладнання одного з турбогенераторів вже дозволила збільшити його потужність до номінального показника 12 МВт/год. До 2014 року буде проведена заміна ще одного застарілого турбогенератора. Інвестиції в нове обладнання дозволять збільшити вироблення електроенергії на цій ділянці на 13 МВт/год», - йдеться в повідомленні.

Для ефективної роботи теплоелектроцентралі проведуть капітальний ремонт обладнання котельного цеху, який спрямований на відновлення номінальної продуктивності пари всіх шести котлів. За рахунок цього в котельному цеху, вироблення електроенергії за максимального рівня виробництва збільшиться ще на 3,5 МВт/год.

«Енергоефективність зараз як ніколи актуальна. В даний час теплоелектроцентраль повністю забезпечує підприємство електроенергією, тому Авдіївський коксохім стабільно працює і в умовах постійно зростаючих цін на енергоносії. Впровадження енергозберігаючих технологій буде залишатися в числі пріоритетів нашого підприємства», - зазначив генеральний директор ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» Геннадій ВЛАСОВ.

Завершення поточного етапу інвестиційної програми з проведення капітального ремонту та заміни обладнання на енергетичних агрегатах Авдіївського коксохімічного заводу заплановано на квітень 2014 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускають близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу Групи Метінвест.

Метінвест є вертикально інтегрованою гірничодобувної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції з сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами Метінвест є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), що спільно керують Компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи Метінвест.