НКРЕ звернеться до "Нафтогазу" з пропозицією звільнити голову правління "Севастопольгазу"

Національна комісія регулювання електроенергетики звернеться до НАК «Нафтогаз України» з пропозицією розглянути питання про відповідність посаді голови правління ВАТ «Севастопольгаз» Олега ЛАКТІОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НКРЕ Сергій ТИТЕНКО сьогодні за результатами розгляду комісією питання про порушення "Севастопольгазом" ліцензійних умов і правил.

За словами С.ТИТЕНКА, комісія також звернеться до Севастопольської міської державної адміністрації з пропозицією провести окреме засідання керівництва МДА з керівництвом "Севастопольгазу", де розглянути дії компанії, які, на думку регулятора, ставлять під загрозу безперебійне забезпечення споживачів міста природним газом.

Під час розгляду питання представник комісії повідомила, зокрема, що "Севастопольгаз" порушив пункт 3.8 ліцензійних умов, не виконавши постанову Кабміну №247, згідно з якою міськгаз був зобов`язаний переукласти договори з промисловими споживачами, внісши до них зміни, що стосуються перерахування грошей за поставлений газ на рахунки зі спеціальним режимом використання.

Крім того, компанія відмовилася надати регулятору ряд запитаних ним документів, пов`язаних з її діяльністю.

Як штрафні санкції щодо компанії пропонувалося застосувати або накладення штрафу у розмірі 100 тис. грн., або тимчасове припинення дії ліцензії.

Проте НКРЕ обмежилася накладенням штрафу у розмірі 50 тис. грн. і одночасно вирішила звернутися до НАК «Нафтогаз України» і Севастопольської МДА зі згаданими вище пропозиціями.

Нагадаємо, що О.ЛАКТІОНОВ був призначений на посаду голови правління "Севастопольгазу" в листопаді 2010 року. До цього він був керівником Тираспольського верстатобудівного заводу. У 2002-2003 роках працював директором управління капітального будівництва НАЕК «Енергоатом».

За даними ЗМІ, О.ЛАКТІОНОВ був призначений на посаду голови правління ""Севастопольгазу" за пропозицією першого віце-прем`єра, міністра економічного розвитку України Андрія КЛЮЄВА.

На сьогоднішній день 50% плюс 1 акція ВАТ "Севастопольгаз" володіє НАК «Нафтогаз України».