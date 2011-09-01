Яценюк: без скасування харківських угод неможливо переглянути газовий контракт з Росією

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає українську владу звернутися до Конституційного Суду, щоб скасувати рішення про ратифікацію Верховною Радою харківських угод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

На його думку, розірвання харківських угод дозволить посилити позиції України в переговорному процесі з Росією щодо перегляду ціни на газ.

А.ЯЦЕЕНЮК підкреслив, що харківськими угодами нинішня українська влада легітимізувала дискримінаційний газовий контракт 2009 року.

«Якби нинішній Президент та чинна влада не підписали харківські угоди, то маневр у переговорах із Росією був би набагато ширший. Підписанням харківських угод влада чи то через нерозуміння, чи то навмисне не тільки легітимізувала газовий контракт 2009 року, а й перевела його з комерційного контракту в міждержавний. Тому що цей контракт тепер фактично ратифікований двома парламентами - Державною думою Росії і Верховною Радою України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він пояснив, що після ратифікації харківських угод Україна не може звернутися до суду, тому що газові угоди стали частиною міждержавного договору.

«Опозиція ініціювала звернення в Конституційний Суд. Визнання неконституційною ратифікацію харківських угод дало б змогу повернутися на минулорічні переговорні позиції. В України тільки два шляхи - або захищати свої національні інтереси, або здаватися в Митний союз», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» підкреслив, що зараз Україна «перебуває на межі економічної війни з російськими партнерами».

«У вчорашній заяві МЕДВЕДЄВ (Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ) дуже чітко сказав: «ТИМОШЕНКО судять за Росію». Я думаю, що ще півроку, й усі будуть пристрасно згадувати рівень українсько-російських відносин при попередньому Президенті», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що місяць тому Німеччина позивалася до російської компанії «Газпром» через необґрунтовані високі ціни на газ.

«Якщо контракт України та Росії не буде переглянутий, то в кінці року Україна отримає газ по 500 доларів за тисячу кубометрів. У той же час ціла низка європейських країн отримали знижки від 5 до 20% на російський газ», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За словами лідера «Фронту Змін», ще однією серйозною помилкою влади стало внесення змін до закону про основи національної безпеки і оборони, яким Україна відмовилася від вступу до НАТО. На його думку, таким чином влада «остаточно позбавила себе можливості маневру».

«Бігли попереду паровоза. Але вони ж мисливці. А мисливці знають, що небезпечно обійматися з таким великим звіром, як ведмідь. Роздерти може», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Довідка УНІАН. Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Тоді президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку на російський газ для України впродовж десяти років.

Українські високопосадовці неодноразово заявляли про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

За його словами, Мінськ одержав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі і згоду продати Росії «Белтрансгаз».

Сьогодні, 1 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україні не потрібні знижки на газ, а необхідний новий договір.